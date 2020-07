In casa Barcellona continua a tener banco la questione legata ad Antoine Griezmann, che non ha gradito la panchina in occasione del match contro l’Atletico Madrid.

Il francese è stato chiamato in causa solo per i due minuti finali, cosa che ha fatto infuriare anche i suoi familiari. Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, anche l’entourage del Petit Diable non ha per niente gradito la scelta di Setien e potrebbe incontrare molto presto la dirigenza del club catalano.

