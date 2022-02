Barcellona, Dani Alves il possibile escluso dalla lista UEFA: salterà la sfida con il Napoli?

Il quotidiano spagnolo AS ha parlato della situazione del Barcellona, in vista della compilazione della lista UEFA per la sfida di Europa League con il Napoli.

Il club catalano, infatti, potrà inserire nell’elenco solo tre dei nuovi acquisti, ragion per cui sarà costretto ad escludere uno tra Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres, Dani Alves e Adama Traorè. Secondo As, dovrebbe essere il terzino brasiliano il “prescelto”, con Xavi che deciderebbe, dunque, di privilegiare il reparto offensivo, anche a causa dell’infortunio di Ansu Fati, che resterà fuori per almeno altre 10 settimane, e del fatto che Ousmane Dembelè potrebbe essere messo fuori rosa.

