I calciatori del Barcellona dicono no alla proposta del tagli dello stipendio dovuto al periodo di inattività causata dal Coronavirus.

Secondo quanto riferito da As, oggi è previsto un cda del club che deciderà se applicare unilateralmente a tutti i suoi atleti la decurtazione del 70% dello stipendio. In questo caso il taglio dello stipendio per la prima squadra sarebbe, però, del 50%.

Comments

comments