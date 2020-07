Barcellona, i quotidiani ci vanno giù duro dopo la sconfitta di ieri

Il portale Ansa riporta come i quotidiani sportivi spagnoli ci stanno andando giù duro contro il Barcellona, dopo la disfatta di ieri sera.

Una disfatta che ha portato il Real Madrid a vincere il campionato spagnolo. Il titolo più forte è quello dell’edizione online del quotidiano sportivo As: “Messi indica la porta a Setien“. Un titolo che sottolinea il pessimo rapporto tra il fuoriclasse argentino e il tecnico dei blaugrana.

Secondo As addirittura Setien avrebbe le ore contate sulla panchina del Barcellona, prima conseguenza di una stagione finora modesta e ora attesa alla prova Champions con il Napoli. L’altro quotidiano sportivo, Marca, si chiede a grandi caratteri: “chi è il responsabile della debacle del Barcellona“.

Su Marca si legge che: “La stagione del Barcellona è limitata alla lotta per la Champions. Dopo la Liga, la squadra è stata sconfitta in Supercoppa e minaccia di chiudere un anno in bianco se non cambia la sua immagine e il suo gioco in modo radicale. Una discutibile politica di trasferimenti, cambiamenti in panchina a metà stagione, una prestazione scadente dei giocatori importanti.”

Infine, il Mundo Deportivo riporta l’esplosione di rabbia, del solitamente pacato Messi, dopo il ko con l’Osasuna che ha segnato la stagione. A seguire le parole di Messi riportate dal quotidiano:

“Non ci aspettavamo questo epilogo ma tutto ciò conferma l’andamento della stagione. Siamo una squadra debole e molto irregolare, che ha perso punti dove non avrebbe dovuto. Il Real ha fatto la propria parte e, dopo lo stop, non ha perso alcuna partita.“

