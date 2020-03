Incredibile infortunio per il calciatore del Barcellona Junior Firpo che si fa male ad una mano giocando ai go kart.

L’incredibile episodio ha aumentato la tensione già presente all’interno catalano che vieta ufficialmente un attività extra campo come i go kart. Il Barcellona sta indagando sull’accaduto e nel caso questa versione dovesse essere confermata Junior Firpo rischierebbe una multa e una sospensione dal club per alcune partite, tra cui quella con il Napoli.

