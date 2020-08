Il nuovo allenatore del Barcellona, Koeman, si è presentato in conferenza stampa. Queste alcune sue dichiarazioni.

“Non so se devo convincere Messi. E’ il migliore del mondo, uno così lo vogliono tutti in squadra. Per quanto mi riguarda, mi piace l’idea di lavorare con Messi, sono contentissimo se vuole restare. Ha un contratto, ma devo parlare con lui. Non svelo cosa dirò ai giocatori, le decisioni le prendo io. Messi ha un contratto, è importante e lo voglio nella mia squadra”.

