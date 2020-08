Barcellona, la console: “Ci sarà la massima attenzione, le squadre vivranno in una bolla”

Gaia Lucilla Danese, console italiana in Catalogna, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della trasferta di Champions.

“Sicuramente è un momento molto particolare per la Catalogna e per la città di Barcellona. I blaugrana sono un grande club, molto scrupoloso e ci sarà la massima attenzione per la gara. I protocolli applicati per la partita sono molto rigidi. Non c’è da preoccuparsi, il match si giocherà a porte chiuse e i giocatori vivranno in una specie di bolla, inoltre le loro condizioni di salute saranno costantemente monitorate.

Sereni non possiamo stare da tanti mesi a questa parte, personalmente mi sono anche spostata nel territorio iberico. Chi entra nel Paese viene controllato, in Spagna c’è un app per il monitoraggio con un codice QR e inoltre bisogna compilare un formulario cartaceo. Sugli aerei e negli aeroporti ci sono controlli continui per l’utilizzo delle mascherine e la pulizia delle mani.

La situazione del Coronavirus è purtroppo molto simile in tutti i paese europei e qui in Catalogna non c’è una situazione molto diversa. L’importante è che ognuno di noi tenga la massima attenzione per la propria salute e per quella degli altri e che segua le raccomandazioni dell’autorità sanitaria.

Ovviamente tiferò Napoli, sono una console che tifa per la Nazionale e amo tutte le squadre italiane, poi il Napoli è un po’ speciale, anche non essendo napoletana mi sento travolta dall’entusiasmo della tifoseria di questa squadra“.

