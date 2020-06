Barcellona-Messi a vita e intanto Neymar vuole tornare

A soli 13 anni ha lasciato l’Argentina per trasferirsi nelle giovanili del Barcellona. Dalla stagione 2000-2001 Lionel Messi non ha più cambiato squadra.

Con i catalani 3 stagioni nelle giovanili e 16 da professionista ed ora dopo 718 partite, 627 gol e 36 trofei Lionel Messi e il Barcellona stanno trattando il rinnovo del contratto che scade il 30 giugno 2021 e che legherebbe a vita l’attaccante argentino ai catalani.

Messi attualmente percepisce un ingaggio di circa 46 milioni di euro netti l’anno e il suo contratto prevede una clausola risolutoria di 700 milioni di euro.

Intanto dalla Francia rimbalzano voci di una possibile confessione fatta da Neymar ai suoi compagni di squadra del PSG. Il forte attaccante brasiliano vorrebbe tornare a Barcellona proprio per giocare al fianco di Messi, ma il PSG sembra intenzionato a chiedere non meno di 170 milioni di euro per il cartellino di Neymar.

