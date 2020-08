Barcellona-Messi, la posizione del club blaugrana

Sky Sport riporta le ultime riguardo la vicenda Barcellona-Messi, che sta destando scalpore soprattutto dopo la notizia che l’argentino vuole lasciare il club.

A seguire le parole del segretario tecnico del Barcellona Planes sulla vicenda Messi:

“Noi stiamo pensando a un futuro vincente per il Barcellona insieme al giocatore migliore al mondo, Leo Messi. Non prevediamo nessuna uscita da parte sua a livello contrattuale e abbiamo un grande rispetto per il giocatore. Stiamo provando a costruire una squadra vincente, con nuovi giovani e con molto rispetto per chi qui ha vinto tanto. Non possiamo pensare a una disputa tra il Barcellona e Messi, non lo merita nessuno. non c’è nessuna divisione interna riguardo a Leo: chiunque capisca di calcio lo vuole qui per vincere.

Il matrimonio tra il Barcellona e Messi ha dato molto a entrambi e ha dato molta allegria ai tifosi. Dobbiamo combattere affinché vada avanti. Leo non ci ha detto che non si presenterà agli allenamenti.”

