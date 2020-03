Barcellona-Napoli ancora in bilico, De Laurentiis lancia l’ultimatum

De Laurentiis manda un ultimatum alla UEFA: non si può attendere fino al 17 marzo per sapere se Napoli-Barcellona si giocherà o meno.

Come racconta l’edizione odierna di Repubblica, è inaccettabile per il Napoli restare nell’incertezza. La UEFA non ha ancora preso una decisione per quanto riguarda la partita di Champions League contro il Barcellona, rimandando tutto alla riunione prevista per martedì 17 marzo, il giorno prima della partita al Camp Nou.

E intanto, gli azzurri sono costretti ad allenarsi senza nemmeno sapere, quindi, se si giocherà o meno, in barba a tutte le norme di sicurezza per gestire questa crisi che, dopo i contagi di Rugani e Gabbiadini, ha ormai preso in pieno anche la Serie A. In più, c’è da considerare che c’è il divieto di volo dall’Italia per la Spagna e, al momento, non sono consentite deroghe per i club sportivi.

Ecco cosa riporta Repubblica: “De Laurentiis non ha avuto scelta ed è stato costretto a reagire con un ultimatum, pretendendo entro oggi una decisione definitiva”.

