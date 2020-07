Barcellona-Napoli: ansia Maksimovic per Gattuso, pronte le soluzioni alternative

Pochi secondi prima del fischio finale della gara giocata contro l’Inter a San Siro Maksimovic viene colpito involontariamente dal compagno di squadra Koulibaly.

Il pestone del senegalese provoca un forte dolore e Maksimovic lascia il campo zoppicando.

C’è attesa per gli accertamenti ai quali sarà sottoposto il difensore serbo. Ricordiamo che Manolas al momento è in dubbio per la trasferta di Barcellona dopo la botta al costato rimediata contro il Sassuolo.

Sarebbe davvero un bel problema per Gattuso se non dovesse avere a disposizione nessuno de due centrali per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League.

La possibile soluzione. Fatti i dovuti scongiuri, in caso di contemporanea indisponibilità di Maksimovic e Manolas, Gattuso potrebbe optare per Di Lorenzo centrale di difesa al fianco di Koulibaly e Hysaj esterno destro difensivo.

Difficile che sia Luperto il sostituto dei due centrali e comunque Di Lorenzo ha già giocato da centrale di difesa anche con risultati soddisfacenti.

