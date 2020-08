Barcellona-Napoli chi sarà l’arbitro? Cinque i principali candidati

C’è grande attesa per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il Napoli a Barcellona, dopo l’1-1 dell’andata al San Paolo, può conquistare per la prima volta nella storia la qualificazione ai quarti di finale della più prestigiosa coppa europea per club.

Designata già la sestina arbitrale per la gara Juventus-Lione in programma venerdì 7 agosto alle ore 21:00 [LEGGI QUI], domani l’UEFA dovrebbe rendere nota la sestina arbitrale che dirigerà la sfida del Camp Nou sabato 8 agosto alle ore 21:00.

Ma chi potrebbe essere l’arbitro di Barcellona-Napoli?

Innanzitutto escludiamo per motivi di nazionalità gli spagnoli Del Cerro Grande, Lahoz e Manzano, oltre gli italiani Orsato, Guida e Rocchi.

Da escludere anche i tedeschi Zwayer e Brych impegnati nelle gare di ritorno degli altri due ottavi di finale Juventus.Lione e Manchester City-Real Madrid.

Così’ come sono da escludere anche gli arbitri designati per gli ottavi di finale di Europa League: Kruzliak (Slovacchia), Sidiropoulos (Grecia), Taylor (Inghilterra), Kuipers e Makkelie (Olanda), Marciniak (Polonia).

Difficile la designazioni del rumeno Hategan che ha arbitrato il ritorno dell’ottavo di finale Valencia-Atalanta.

Restano così cinque i principali candidati per arbitrare Barcellona-Napoli:

Clement TURPIN – 38 anni Francia – (Precedenti: Napoli-Aik Solna 4-0 e Salisburgo-Napoli 2-3);

– 38 anni Francia – (Precedenti: Napoli-Aik Solna 4-0 e Salisburgo-Napoli 2-3); Michael OLIVER – 35 anni Inghilterra – (Precedenti: Feyenoord-Napoli 2-1);

– 35 anni Inghilterra – (Precedenti: Feyenoord-Napoli 2-1); Cüneit ÇAKIR – 43 anni Turchia – (Precedenti: Villareal-Napoli 2-1, Marsiglia-Napoli 1-2, Bilbao-Napoli 3-1, Napoli-Wolfsburg 2-2, Napoli-Real Madrid 1-3, Napoli-Genk 4-0);

– 43 anni Turchia – (Precedenti: Villareal-Napoli 2-1, Marsiglia-Napoli 1-2, Bilbao-Napoli 3-1, Napoli-Wolfsburg 2-2, Napoli-Real Madrid 1-3, Napoli-Genk 4-0); Damir SKOMINA – 44 anni Slovenia – (Precedenti: Napoli-Manchester City 2-1, Real Madrid-Napoli 3-1, Nizza-Napoli 0-2, Napoli-Shakthar Donetsk 3-0, Liverpool-Napoli 1-0);

– 44 anni Slovenia – (Precedenti: Napoli-Manchester City 2-1, Real Madrid-Napoli 3-1, Nizza-Napoli 0-2, Napoli-Shakthar Donetsk 3-0, Liverpool-Napoli 1-0); Willie COLLUM – 41 anni Scozia – (Precedenti: Dinamo Kiev-Napoli 1-2, Napoli-Feyenoord 3-1).

