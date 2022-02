Barcellona-Napoli: come ritirare i biglietti del settore ospiti

La SSC Napoli sul sito ufficiale del club ha comunicato la procedura per il ritiro dei biglietti acquistati per il settore ospiti dal Camp Nou per la gara di Europa League contro il Barcellona.

Tutti i tifosi che hanno acquistato il biglietto del Settore Ospiti per la gara di Uefa Europa League, che si disputerà il 17 febbraio a Barcellona, riceveranno il titolo valido per l’ingresso al Camp Nou nei giorni dall’11 al 15 febbraio, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase d’acquisto. Il biglietto potrà essere esibito su smartphone oppure stampato su carta. Sarà necessario avere con se anche un documento di riconoscimento.

