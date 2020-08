Barcellona-Napoli: cosa serve agli azzurri per superare il turno

Sabato 8 agosto alle ore 21:00 al Camp Nou, diretta TV su Sky e in chiaro su Canale 5, il Napoli affronta il Barcellona nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

L’andata giocata al San Paolo lo scorso 25 febbraio è terminata 1-1 con i gol di Mertens per il vantaggio del Napoli e di Griezmann per il pareggio dei catalani. In caso di 1-1 anche dopo i 90 minuti in casa del Barcellona si andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Ma cosa serve al Napoli per conquistare la sua prima storica qualificazione ai quarti di finale di Champions League?

Il Napoli passa se:

vince;

pareggia segnando almeno due gol.

Il Napoli viene eliminato se:

perde;

pareggia 0-0.

