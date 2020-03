Barcellona-Napoli: da domani biglietti in vendita per il settore ospiti

La SSC Napoli sul sito ufficiale del club annuncia l’inizio della vendita dei biglietti per gara Barcellona-Napoli valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, in programma il giorno 18 Marzo 2020 in Spagna alle ore 21.00 (ora locale).

In ottemperanza alle disposizioni della Questura di Napoli, la SSC Napoli comunica che la vendita fino a esaurimento dei tagliandi parte alle ore 12.00 di Lunedì 2 Marzo 2020 e termina alle ore 12.00 di Giovedì 5 Marzo 2020.

Il prezzo del biglietto, spettante al Barcellona e dallo stesso determinato a propria insindacabile discrezione e’ di € 70,00 cui aggiungere la commissione di spettanza di Ticketone per la transazione on line.

Per le modalità di acquisto consultare il sito ufficiale della SSC Napoli CLICCANDO QUI.

