Barcellona-Napoli e la sfida del gol: Messi-Mertens i top, ma azzurri in vantaggio 12 a 9

“Non finirà 0-0”. Questa è la previsione di quasi tutti gli opinionisti convinti che almeno una delle due squadre un gol lo farà.

In effetti il Napoli è costretto a segnare perché dopo l’1-1 dell’andata lo 0-0 lo condannerebbe all’eliminazione. Di contro il Barcellona per il superattacco che ha non è certamente squadra che imposta una gara sulla difensiva.

Ma dopo il lockdown quanti gol hanno segnato le due squadre?

Il Barcellona in 11 partite ne ha segnati 23 (media 2,10 a partita). Il Napoli invece ne ha segnati 21 in 13 partite (media 1,6 a partita).

Messi è il capocannoniere del Barcellona con 6 gol (2 su rigore), mentre Mertens è il bomber del Napoli con 4 gol (senza rigori).

Il Barcellona (oltre due autoreti a favore) ha mandato in gol 9 calciatori diversi contro i 12 del Napoli che hanno segnato almeno un gol dopo il lockdown:

BARCELLONA:

Messi: 6 (2 rigori); Suarez: 5; Fati: 3; Vidal: 2; Jordi Alba: 1 Rakitic: 1; Griezmann: 1; Semedo: 1; Braitwaite: 1.

NAPOLI:

Mertens: 4; Insigne: 3 (2 rigori); Callejon: 2; Lozano: 2; Milik: 2; Politano: 2; Fabián: 1; Manolas: 1; Di Lorenzo: 1; Allan: 1; Hysaj: 1; Younes: 1.

