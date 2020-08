Barcellona-Napoli, Insigne è uno dei migliori in campo per la stampa

Lorenzo Insigne eletto come uno dei migliori in campo del Napoli nel match di ieri sera contro il Barcellona al Camp Nou, ritorno degli ottavi di Champion’s League.

Tutto questo nonostante l’infortunio che lo ha costretto ad un recupero lampo. Per la Gazzetta dello Sport la partita di Insigne è stata da 7: “Recuperato, miracolato, ispirato. Lorenzo con generosità offre palloni a chiunque si faccia vedere, Mertens e Lozano, e segna il rigore.”

Per gli altri quotidiani, invece, si va dal mezzo voto in meno alla sufficienza piena. Corriere dello Sport ed Il Mattino lo premiano con un 6,5, mentre per il Corriere della Sera è da 6.

Comments

comments