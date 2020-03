Barcellona-Napoli: la conversione dei voucher per i biglietti avverrà al San Paolo dall’11 al 13 Marzo

Sul proprio sito ufficiale la SSC Napoli comunica delle importanti informazioni relative ai biglietti del settore ospiti per la sfida di Champions con il Barcellona.

La conversione del voucher con il biglietto valido per l’accesso al settore ospiti dello stadio Camp Nou, per la gara di Champions League Barcellona vs Napoli del 18 Marzo 2020, avverrà presso i botteghini dello stadio San Paolo nei giorni Mercoledì 11, Giovedì 12 e Venerdì 13 Marzo 2020, negli orari 10-13 14-17, diversamente da quanto precedentemente comunicato.

Fonte SSC Napoli

