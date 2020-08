Barcellona-Napoli le sei variabili che possono cambiare la partita

Alle 21:00 di questa sera al Camp Nou, diretta TV su Sky e in chiaro su Canale 5, il Napoli affronta il Barcellona nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’andata si è chiusa sull’1-1 e il Napoli per passare il turno deve vincere oppure pareggiare segnando almeno due gol. Con l’1-1 si andrebbe ai supplementari mentre con lo 0-0 passerebbe il Barcellona. Il Napoli ovviamente sarebbe eliminato in caso di sconfitta.

La partita che doveva giocarsi lo scorso 18 marzo e rinviata per l’emergenza coronavirus, sulla carta sembra dal pronostico scontato anche se poi il campo tante volte emette verdetti totalmente opposti.

Sei variabili potrebbero cambiare l’esito della partita e quindi della qualificazione.

Sull’esito della gara inciderà di più il ritmo partita del Napoli che ha giocato gare ufficiali fino a sabato scorso o i 20 giorni di riposo di cui ha goduto il Barcellona dopo la fine del campionato? La gara da ultima spiaggia del Barcellona (la Champions è l’unico trofeo che può vincere in questa stagione) sarà motivo più di rabbia o di tensione negativa per Messi e compagni? Avrà la meglio l’inesperta fame di gloria del Napoli o l’esperienza del Barcellona di giocare questo tipo di gare? Quanto sarà determinante per il Barcellona l’assenza di Busquets equilibratore del centrocampo catalano in entrambe le fasi? L’assenza del pubblico sarà un vantaggio per il Napoli o il Barcellona è talmente forte che non ha bisogno del sostegno dei propri tifosi? Premesso che i tabù sono fatti per essere sfatati, Barcellona e Napoli sfidano anche la Legge dei grandi numeri:

– il Barcellona non viene eliminato agli ottavi dal 2007 mentre il Napoli non si è mai qualificato ai quarti di Champions League;

– il Barcellona per 19 volte consecutive si è qualificato dopo non aver perso la gara di andata;

– Messi ha il record di gol segnati negli ottavi di finale di Champions (26) e va in gol negli ottavi da 4 stagioni consecutive.

Si confermerà la tradizione positiva del Barcellona o il Napoli riuscirà riscrivere nuove statistiche?

Al minuto 96 di Barcellona-Napoli l’ardua sentenza.

Comments

comments