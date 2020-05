Barcellona-Napoli, l’UEFA valuta l’ipotesi campo neutro

Barcellona-Napoli in campo neutro, questa l’ultima ipotesi al vaglio dell’UEFA per le gare di Champions League. Lo riporta La Repubblica.

Il Napoli pensa alla Coppa Italia, prima competizione che si disputerà nel calcio 2.0, quello post-emergenza Coronavirus. L’ultima, invece, sarà la Champions League ed è ovvio che da Castel Volturno venga fatto un pensierino anche al ritorno col Barcellona. L’edizione odierna de La Repubblica fa sapere che Barça-Napoli potrebbe giocarsi in campo neutro e non al Camp Nou, dal momento che la UEFA starebbe valutando di spostare tutte le gare che mancano in un’unica sede in Qatar.

