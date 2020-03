Barcellona-Napoli non coinvolta nel provvedimento del Ministro della Salute spagnolo

Poco fa il Ministro della Salute spagnolo ha comunicato che Valencia-Atalanta e Getafe-Inter si giocheranno a porte chiuse. Per ora Barcellona-Napoli è fuori dal provvedimento.

Anche se, da Mundo Deportivo, si apprende che comunque il Napoli non passerà inosservato. Questo perché gli azzurri, prima della sfida con il Barcellona, giocheranno due sfide nelle zone a rischio gialle, in campionato. Si parla delle partite contro l’Hellas Verona e la Spal.

In più, questo giovedì il Napoli gioca contro l’Inter per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Fino ad ora, comunque, il Barcellona non ha ricevuto nessuna notifica ufficiale in merito e quindi rimangono le porte aperte del Camp Nou.

C’è ancora tempo, riporta il portale online spagnolo, però per prendere i provvedimenti necessari nel caso ce ne fosse bisogno.

