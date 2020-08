Barcellona-Napoli: parola all’attacco. I piccoletti (si spera al completo) sfidano gli alieni

Barcellona-Napoli è ormai alle porte, analizziamo il confronto tra le due squadre per quanto riguarda il loro pacchetto offensivo.

BARCELLONA

I blaugrana non hanno vissuto una stagione particolarmente positiva se guardiamo i numeri: 86 sono, infatti, le reti segnate in campionato. Niente male se si trattasse di una squadra “normale” ma sappiamo che non è così: il numero di gol segnati quest’anno nella Liga è il più basso dalla stagione 2007/2008 per i catalani che, negli anni scorsi, avevano abituato i propri tifosi a numeri molto più alti.

Anche in Champions il rendimento offensivo non è stato da Barcellona: 9 le reti segnate nelle 6 partite del girone più uno segnato nella gara d’andata contro il Napoli. Qui complice anche il girone non semplicissimo capitato a Messi e compagni.

Quello che sfiderà il Napoli sarà il miglior tridente possibile per gli uomini di Setien visto che Suarez ha pienamente recuperato dall’infortunio e potrà affiancare gli altri due “alieni” Griezmann e Messi.

Per il numero 10 i numeri restano da capogiro: 25 reti e 23 assist in Liga più 2 reti e tre assist in Champions League.

Non entusiasmante invece la prima stagione di Griezmann in maglia blaugrana che ha collezionato 9 gol in Liga e 2 in Champions (uno al Napoli all’andata).

Per Suarez invece 16 gol in campionato e 3 in Champions. Da ricordare però, in questo caso, lo stop che l’ha tenuto lontano dai campi per un po’.

NAPOLI

Anche per il Napoli si è trattata di una stagione negativa dal punto di vista offensivo in campionato. 66 sono le reti segnate dagli azzurri in Serie A, il numero più basso dalla stagione 2010/2011.

Discorso diverso invece se analizziamo il percorso europeo azzurro: 12 gol segnati in 7 partite.

Gattuso e il suo staff stanno facendo di tutto per recuperare il Capitano, Lorenzo Insigne, che non è al meglio della condizione. L’obiettivo generale sarebbe quello di scendere in campo con il tridente che ha fatto la storia recente del Napoli: Insigne, Mertens e Callejon.

9 gol e 7 assist in tutte le competizioni per il folletto di Frattamaggiore, 15 gol e 10 assist per Mertens (bomber europeo all time della storia del Napoli) e 4 reti e 10 assist per Callejon, alle ultime battute in maglia azzurra.

