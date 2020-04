Barcellona-Napoli rimborsati circa il 78% dei tifosi, attesa per la decisione su Napoli-Inter

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte Amedeo Bardelli, responsabile dell’area sport di Ticket One, ha fatto il punto sulla situazione rimborsi ai tifosi per la partita Barcellona-Napoli di Champions League.

“Attualmente è stato effettuato il 78% dei rimborsi, cioè è stato rimesso alla banca. Ora servono i tempi della banca, sono abbastanza lunghi, variano tra i 20 e i 30 giorni.

L’altro 22% non ha fatto richiesta ed è rimasto tutto fermo nell’ipotesi che si possa giocare con il pubblico, ma è eccessivamente ottimista.

Per iniziare il prossimo campionato non potrà passare troppo tempo perché ci sono gli Europei da giocare.

Ho sentito in giro che per ridurre i costi si potrebbero giocare le partite rimanenti di campionato nei centri sportivi e non negli stadi. Magari per il Napoli saranno giocate a Castel Volturno e non al San Paolo. E’ una cosa che ho sentito in giro.

Napoli-Inter di Coppa Italia? Fino a quando la partita è rinviata non è soggetta a rimborso. Se annullata o giocata a porte chiuse la Società deciderà la modalità di rimborso. Napoli-Inter comporta l’annullamento di tutti i biglietti. Sul web la procedura per il tifoso è semplice, non deve fare nulla, neanche la richiesta. Gli vengono riaccreditati i soldi. Per tutti quelli che hanno comprato dai punti vendita è più macchinoso, perché devono seguire una procedura che comporta l’invio della copia del biglietto su una PEC compilando un modulo da scaricare su web”.

