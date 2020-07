L’emittente Rac-1 riporta le ultime riguardo la sfida di Champion’s League tra Barcellona e Napoli. I casi di coronavirus in aumento in Catalogna preoccupano la UEFA.

A tal proposito l’emittente riporta che la UEFA ha chiesto al Dipartimento della Salute di essere continuamente aggiornata sulla situazione; entro questa settimana, poi, dovrebbe arrivare una decisione in merito.

Nel caso in cui non sarà possibile giocarla al Camp Nou la sfida si sposterà in Portogallo, sede delle Final Eight.

