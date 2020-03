Barcellona-Napoli: tutte le informazioni sul rimborso dei biglietti

Con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale la SSC Napoli fornisce tutte le informazioni necessarie per il rimborso dei biglietti della partita con il Barcellona.

FC Barcelona” informa che la gara di Champions League Barcellona vs Napoli in programma al Camp Nou il prossimo 18 Marzo, si disputerà a porte chiuse, per motivi sanitari.

La SSC Napoli informa i propri tifosi, che hanno acquistato il tagliando di suddetta gara per il settore ospiti, attraverso la procedura online, che la TicketOne provvederà, nei prossimi giorni, allo storno dell’importo addebitato sulla carta di credito.

Fonte SSC Napoli

