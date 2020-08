Barcellona-Napoli, ufficiali data ed orari delle due conferenze

Radio Kiss Kiss Napoli ha anticipato quando e in quale orario ci saranno le due conferenze stampa alla vigilia di Barcellona-Napoli.

Per quanto riguarda i blaugrana, Quique Setién ed un calciatore parleranno alle ore 11 e 30 di venerdì 7 agosto; Gattuso ed un calciatore azzurro, invece, parleranno in conferenza stampa a partire dalle ore 18 e 30.

Infine, il Napoli si dovrebbe allenare un’ultima volta venerdì e poi partirà in direzione Barcellona per la sfida al Camp Nou; di conseguenza, la squadra non dovrebbe effettuare la rifinitura al Camp Nou.

