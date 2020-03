Barcellona nel caos: i giocatori rifiutano il taglio degli stipendi, si va in tribunale

Il Barcellona nel caos e finisce in tribunale. I giocatori rifiutano il taglio degli stipendi ed il club agirà per vie legali. Lo riporta Sportmediaset.

Tutti in tribunale. Il Barcellona non si ferma davanti al rifiuto dei propri giocatori di ridursi lo stipendio per venire incontro alle esigenze economiche del club catalano. Come si legge sul sito Sportmediaset, il club ha diffuso un comunicato in cui gira la questione al dipartimento del Lavoro della Catalogna. “La dichiarazione dello stato d’allarme del 14 marzo, a seguito dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo per la pandemia di coronavirus, ha significato la cessazione di tutte le attività, sportive e non, del nostro club – si legge -. In questo scenario, il Cda ha deciso di attuare una serie di misure per mitigare gli effetti e ridurre le conseguenze di questa crisi. Tra le misure adottate quelle relative al luogo di lavoro, motivate dalla necessità di attuare misure per adattare gli obblighi contrattuali del personale del club alle nuove e temporanee circostanze”.

