I calciatori del Barcellona sono stati sottoposti ai test per verificare eventuali contagi da Covid-19: tutti i tamponi hanno dato esito negativo.

Secondo quanto riferito da Rac1, nella mattinata di domani i blaugrana torneranno, dunque, ad allenarsi, nella speranza di riprendere presto il campionato. Gli avversari del Napoli in Champions League, infatti, spingono per la ripartenza e non sta riscontrando particolari problemi per l’attuazione del protocollo della Liga.

Comments

comments