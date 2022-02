Barcellona, Pedri: “Faremo il possibile per competere e vincere l’Europa League”

Il giovane blaugrana Pedri ha parlato anche ai microfoni della UEFA della sfida di domani di Europa League contro il Napoli al Camp Nou.

A seguire le sue dichiarazioni:

“Eravamo in Champions League ed ora siamo in Europa League. Faremo il possibile per competere e vincere il titolo. Il Napoli è veramente una buona squadra e sarà un bel match; un match difficile per noi? Sì, è una partita che sarà utile per migliorarci. Penso che come Barcellona dobbiamo dare valore agli obiettivi e dobbiamo lavorare per raggiungerli.”

Comments

comments