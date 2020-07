Barcellona, scoppia il caso Griezmann: la famiglia attacca Setien per lo scarso impiego

Il Barcellona ha da fare i conti con la grana Antoine Griezmann, impiegato con il contagocce dal tecnico blaugrana Quique Setien.

A fare scalpore è stato il fatto che, nella gara di ieri contro l’Atletico Madrid, sua ex squadra, il francese è sceso in campo per soli due minuti. Setien si è detto dispiaciuto, affermando, però, di non dovere delle scuse all’attaccante. Parole che non sono affatto piaciute alla famiglia di Griezmann, come dimostrato dalle parole del padre su Instagram: “Per parlare devi avere le chiavi del camion, non puoi essere un semplice passeggero“. Un post cancellato poco dopo, analogamente a quello pubblicato dal fratello del Petit Diable, che su Twitter aveva scritto: “Mi viene da piangere, solo due minuti”. Una grana che va ad aggiungersi al momento non felicissimo dei blaugrana, reduci da tre pareggi nelle ultime quattro partite di campionato.

