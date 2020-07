Barcellona, scoppia il caso Setien-Griezmann

Secondo quanto riportato dall’ANSA non sono giornate tranquille che si vivono in questo periodo in casa Barcellona, prossimo avversario del Napoli nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Dopo i presunti faccia a faccia tra Messi e Serien, l’ANSA parla di un caso Griezmann.

Il calciatore francese nel 2-2 interno contro l’Atletico Madrid è stato utilizzato dall’allenatore Setien solo nei cinque minuti finali.

Griezmann, ex attaccante proprio dell’Atletico Madrid, non ha preso bene la scelta del tecnico catalano.

Serien in conferenza stampa ha detto che “Non era facile fare un cambio senza destabilizzare la squadra. Capisco che possa averla presa male. Umiliante per lui? Non sono d’accordo. Gli parlerò ma non gli chiederò scusa. Dovevo decidere e certe scelte sono state ponderate. Non l’ho inserito prima perché i giocatori che erano in campo, Puig, Messi e Suarez, stavano facendo bene”.

