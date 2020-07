Barcellona, Setien al capolinea: lo spogliatoio ha scelto Kluivert

Sembra essere arrivata già ai titoli di coda l’esperienza alla guida del Barcellona di Quique Setien, dopo appena 7 mesi.

Il tecnico era subentrato, a gennaio, ad Ernesto Valverde ma non è mai riuscito a convincere, con la squadra blaugrana eliminata ai quarti di finale di Copa del Rey dal Bilbao e rimontata, in campionato, dal Real Madrid, che mercoledì si è laureato campione di Spagna. Ora, per i catalani la Champions League rimane l’ultimo appiglio per salvare la stagione e non rimanere a bocca asciutta in fatto di trofei: sarebbe la prima volta dal 2007/2008.

Ma a guidare la squadra nella massima competizione europea, dove c’è da giocare il ritorno degli ottavi di finale contro il Napoli, potrebbe non essere Setien. Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, lo spogliatoio avrebbe scelto Patrick Kluivert come nuovo allenatore: l’olandese, che da calciatore ha militato anche nel Barcellona, è attualmente il responsabile del settore giovanile, e potrebbe essere scelto come traghettatore, nella speranza di proseguire l’avventura in Champions.

