Barcellona, Setien: “Griezmann? Le gerarchie possono cambiare, mi fido di lui”

Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa del caso relativo all’attaccante Antoine Griezmann.

L’allenatore è finito nell’occhio del ciclone per tenuto in panchina il francese in occasione della sfida contro l’Atletico Madrid, mandandolo in campo a soli due minuti dal fischio finale. “Sta bene, è un grande professionista e può capire la situazione. Si tratta di un ragazzo straordinario, molto positivo e so di poter contare su di lui al 100%. Ho parlato di gerarchie, ma non ho mai detto che queste non possono essere messe in discussione. Griezmann è un calciatore importante per il club e per la squadra. Quando giocava Griezmann, mi chiedevate di Ansu Fati. Non possono giocare tutti, è normale e succede in tutte le squadre. Devo decidere io sulla formazione e me ne prendo la responsabilità”.

