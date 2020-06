Barcellona, Setien: “Il Napoli è forte, sarà una gara molto difficile”

L’allenatore del Barcellona, Quique Setien, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Siviglia.

Il tecnico blaugrana si è soffermato anche sulla sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli, che ieri ha vinto la Coppa Italia contro la Juventus: “Il Napoli è forte, ha giocato un’ottima partita in finale di Coppa Italia contro la Juventus. Inoltre, ci ha messo in difficoltà già al San Paolo e al ritorno non sarà assolutamente una gara semplice, ma ce la giocheremo”.

