Barcellona, Setien pensa al cambio modulo: difesa a tre contro il Napoli

Barcellona in emergenza infortuni e, per questo, Setien pensa alle alternative. Una di queste, secondo il quotidiano Sport, un cambio di modulo.

Saranno tanti gli indisponibili del Barcellona in vista della sfida contro il Napoli. Per questo motivo il quotidiano spagnolo “Sport” azzarda una previsione: in Champions possibile passaggio alla difesa a tre col nuovo modulo che diverrebbe il 3-5-2:

Con Ter Stegen tra i pali, Semedo a destra, Piqué centrale, Lenglet a sinistra, sulle fasce Sergi Roberto e Jordi Alba, Rakitic e De Jong con Puig a centrocampo e in attacco Messi con Suarez.

