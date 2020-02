Barcellona, Setièn pensa prima all’Eibar: “Voglio vincere questa partita”

Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha parlato alla vigilia della partita contro l’Eibar del campionato spagnolo; per lui c’è prima questa partita, poi il Napoli.

Di seguito le sue parole:

“Siamo concentrati, sappiamo che adesso ci sono tre-quattro gare importanti e la prima è questa. Giocheremo per tre punti vitali, sperando che le rivali non li guadagnino. Non sarà facile, non dobbiamo giocare pensando di aver già vinto.

Metto in conto la gara di Champions League, però adesso voglio vincere questa partita. Dopo pensiamo al Napoli ma non ci risparmieremo.“

