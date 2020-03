Barcellona, tagli agli stipendi della Cantera e dei dirigenti fino al 50%

Il Barcellona ha deciso di prendere provvedimenti contro il Coronavirus, tagliando gli stipendi dei membri della Cantera e della dirigenza.

Il club, secondo il quotidiano AS, ha informato ufficialmente i responsabili. Il provvedimento proseguirà per la durata dello stato di allarme dovuto al Coronavirus, che in Spagna sta producendo effetti devastanti. La decurtazione in busta paga interesserà sia il Barcellona B sia le due squadre giovanili, A e B. Il Comitato aziendale ha chiarito che lo stipendio di marzo sarà pagato per intero. Il taglio si farà sentire su aprile, pagato a maggio, quando si sommeranno i 17 giorni di marzo. Sono stati i dirigenti del calcio di base a rendere nota la riduzione degli stipendi: Patrick Kluivert, Jordi Roura e Aureli Altamira. Per loro il taglio sarà anche più consistente, arrivando al 50%. Per molti allenatori, dipendenti e giocatori è un vero colpo, sottolinea AS: nella maggior parte dei casi si tratta di persone con contratti che non superano i 45mila euro lordi l’anno.

