Barcellona, un positivo al Covid in prima squadra. Gruppo Champions al sicuro

Un positivo al Coronavirus nel Barcellona dopo i tamponi di ieri, lo comunica la stessa società attraverso il sito ufficiale.

Attraverso il proprio sito ufficiale il Barcellona informa che, dopo i tamponi realizzati ieri al gruppo di nove giocatori che oggi hanno iniziato il ritiro prestagionale, uno di essi è risultato positivo al Coronavirus, o Covid-19. L’atleta è asintomatico, sta bene ed è isolato a casa propria. Il club ha informato le autorità sportive e sanitarie competenti, specificando che il gruppo non ha avuto nessun contatto con la squadra che concludendo la stagione 2019/20 e che domani viaggerà alla volta di Lisbona, dove venerdì sfiderà il Bayern Monaco per un posto in semifinale di Champions League.

I giocatori che hanno iniziato gli allenamenti oggi sono Rafinha, Aleñá, Pedri, Trincao, Oriol Busquets, Miranda, Matheus, Wague e Todibo.

