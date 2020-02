Dall’Inghilterra arriva una curiosità a proposito di Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, espulso ieri nel match con il Napoli.

Il cileno ha rimediato due gialli nel giro di pochi secondi: il primo, per un fallo su Mario Rui, il secondo per un faccia a faccia con il portoghese, a sua volta ammonito. Secondo quanto riportato dal Sun, al momento dell’uscita dal campo, in risposta agli insulti dei tifosi, Vidal avrebbe urlato: “Forza Juve”, in virtù dei suoi trascorsi in bianconero.

