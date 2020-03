Barcellona, Vives: “Nessun giocatore ha rifiutato di giocare con il Napoli”

Josep Vives, portavoce del Barcellona, ha voluto chiarire la posizione del club in merito ad alcune voci che sono circolate.

Di seguito le sue parole, dove conferma che nessun giocatore si è rifiutato di giocare con il Napoli:

“Nessun giocatore del Barcellona ha rifiutato di giocare col Napoli. Non abbiamo ricevuto alcuna lamentela e nessuno ha detto di non voler scendere in campo.

Stiamo solo seguendo le istruzioni degli organismi competenti, lo scenario cambia di ora in ora. Giocheremo a porte chiuse e lo faremo con tutti gli sport professionistici, amatoriali e anche nei semplici allenamenti.

I nostri calciatori sono monitorati costantemente. Non sono a conoscenza del fatto che li stiano testando per il coronavirus dato non è stato riscontrato alcun sintomo.”

A riportare il tutto è il portale online del Corriere dello Sport.

