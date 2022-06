Bargiggia: “A me non risulta di un’operazione Koulibaly-Juve. Il Napoli gradisce Simeone”

A 1 Station Radio è intervenuto Paolo Bargiggia, che ha parlato di alcune voci di mercato relative all’ambiente Napoli.

In particolare, Bargiggia si è soffermato sulle voci di un’operazione Koulibaly-Juve e su Simeone. A seguire le sue parole:

“Koulibaly-Juve? A me non risulta questa notizia. Per poter presentare una proposta al Napoli, la Juventus dovrebbe cedere alcuni calciatori. In questo momento, i bianconeri non hanno ancora venduto nessuno, stanno valutando le proposte per De Ligt, accostato al Chelsea, anche se non ancora soddisfacenti.

Il club punterebbe Koulibaly soltanto con un’uscita in difesa. Se arrivasse un’offerta al Napoli, Koulibaly, inoltre, ha già fatto sapere di non volere andare in nessun’altra squadra in Italia. Lo scenario attualmente è questo.

Simeone al Napoli? Il Napoli gradisce il profilo di Simeone e vorrebbe inserirlo come contropartita nella trattativa con Petagna, con possibile destinazione Verona. Ma questa ipotesi pare sia tramontata, perché gli scaligeri sono ad un passo dallo svincolato Djuric.

Petagna è sul mercato, ma è difficile l’arrivo dell’argentino se non dovesse essere prima ceduta la punta italiana. Inoltre, anche il Siviglia segue il Cholito.”

