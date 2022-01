Bargiggia: “Il Napoli ha ricevuto offerte dal Newcastle per Osimhen e Fabian Ruiz”

Paolo Bargiggia, esperto di mercato, si è soffermato su Fabian Ruiz e Victor Osimhen nel corso del suo intervento a 1 Station Radio.

“Il Napoli ha ricevuto offerte dal Newcastle per i due gioielli Osimhen e Fabian Ruiz, circa 40 milioni per lo spagnolo; potevano arrivare anche a 100 per l’ex Lille. Il Napoli le ha rifiutate e, gli stessi giocatori, non erano convinti della destinazione. Il club deve rinnovare il contratto di Fabian Ruiz che, al momento, è uno dei migliori della rosa e percepisce 1 milione e mezzo. La mia sensazione è che, se si dovessero fare vivi club importanti come Real Madrid, sarà dura trattenere il giocatore e pareggiare certe offerte”.

