Bargiggia: “Kaio Jorge? Il Napoli fu la prima ad avere contatti, ma la trattativa non si è concretizzata”

A “Il Sogno Nel Cuore” è intervenuto Paolo Bargiggia commentando le possibili tratattile del Napoli.

Il giornalista ai microfoni di 1 Station Radio ha detto:

“Sul Napoli non ci sono segnali su trattative pronte a scaldarsi, bisognerà vedere fin quando De Laurentiis resterà coerente sulla sua linea di non fare acquisti se prima non si cede. Gaetano? L’intenzione è di cedere giocatori come lui, Zanoli e Folorunsho.”

Bargiggia ha poi concluso parlando di Kaio Jorge a cui il Napoli era interessato:

“Il Napoli fu la prima società ad avere contatti con Jorge, ma poi la trattativa non si è concretizzata. Il giocatore andrà alla Juventus entro la fine del mercato.”

