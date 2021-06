Bargiggia: “Osimhen? Sirene inglesi ma rinnoverà e resterà al Napoli”

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato del Napoli nel suo intervento fatto durante la trasmissione “Il Sogno nel Cuore”.

In particolare, Bargiggia si è soffermato sulle voci su Osimhen e su chi è incedibile per De Laurentiis. A seguire le sue parole:

“Osimhen? Sirene inglesi ma rinnoverà e resterà al Napoli. L’operazione prolungamento del contratto sarà fatta a fine mercato. Nei piani azzurri andrebbe via fra almeno due anni. Victor ha un contratto importante, e il rinnovo ad un milione di euro in più è per spronarlo a fare ancora meglio.

Lista incedibili Napoli? Sì, c’è. Inizia da Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Demme, Politano, Zielinski e Osimhen. Salta all’occhio l’assenza di Insigne. Basic? È uno dei giocatori seguiti, considerato sostituto di Fabian Ruiz se dovesse essere ceduto, ma il Napoli non ha ricevuto nessuna proposta per i suoi calciatori e, dunque, non possono trattare il centrocampista del Bordeaux se prima non cedono.

Grava? Sarà il nuovo team manager. Kaio Jorge? Il Napoli non incontrerà l’agente, quest’ultimo arriverà in Italia per un appuntamento con la Juventus. Gli azzurri, però, non hanno abbandonato la pista. Nuno Tavares? Costa troppo per il Napoli, non possono fare questo tipo di investimento. Il calciatore è in orbita Arsenal.

La sensazione è che gli azzurri stiano aspettando l’evolversi della situazione Emerson Palmieri. Makismovic? Vorrebbe restare, ma non rinnoverà perché considerato troppo avanti con gli anni. Hysaj? Andrà alla Lazio. Ospina è sul mercato.”



