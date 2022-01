Bargiggia: “Pisacane per volontà di Insigne aveva provato a chiamare De Laurentiis, senza risultati positivi”

A “1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, ha parlato il giornalista Paolo Bargiggia sul possibile trasferimento di Lorenzo Insigne.

“Insigne ha ricevuto un’offerta molto, molto importante, dal punto di vista economico, dal Toronto. Ciononostante, non c’è ancora nulla di deciso, il ragazzo non ha firmato nulla.

So per certo che Lorenzo sperava in una chiamata del Napoli, una sorta di riavvicinamento tra le parti, un primo passo da parte della società. Chiamata che, però, non è mai arrivata. Vi do anche un’esclusiva: Vincenzo Pisacane, procuratore del capitano, per volontà del calciatore due settimane fa ha provato a chiamare il presidente per trovare insieme una soluzione, ma la risposta del patron è stata totalmente negativa. De Laurentiis ha risposto che non ha intenzione di aumentare l’offerta nemmeno di un euro.”

A Toronto già a gennaio per 20mln? “No, non è vero, ma è vero che Adl ha offerto il suo 24 ad una squadra araba per 15mln. L’entourage di Insigne incontrerà emissari del Toronto dopo il 10 gennaio”

