Bari, De Laurentiis: “Mi ha adottato e mi trovo bene qui. Vogliamo tornare ai fasti di un tempo”

A Sky Sport, il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha parlato degli obiettivi del club spiegando che vogliono tornare ai fasti di un tempo.

A seguire le sue parole, riprese dal portale online di Gianluca Di Marzio:

“Le ambizioni sono molto importanti ed al momento l’obiettivo è quello di riportarlo ai fasti degli anni ’90, poi se riuscissimo a portarlo ancora più in alto sarebbe straordinario. L’anno scorso volevamo percorrere un campionato diverso arrivando dalla D: c’erano tante difficoltà. Quest’anno dopo la grande delusione siamo concentrati a non sbagliare nessuna mossa.

Sarà un girone di ferro e non sarà semplice ripartire con un impianto nuovo. Bari mi ha adottato e mi trovo veramente bene qui: è una città fantastica. C’è un bacino d’utenza importante ed è una grande responsabilità. Appena è finita la finale di playoff, è stato come un cazzotto in faccia. Nei primi trenta minuti abbiamo perso uno dei nostri giocatori migliori, poi un gol annullato: non ci è andata bene.

Per un paio di settimane sono stato annebbiato e non sapevo cosa fare. La piazza ha avuto una risposta incredibile ed è stata vicina alla società in maniera importante: da lì è arrivata la forza per ripartire.“

