Bari, il focolaio Covid non si ferma: altro positivo

Con un comunicato ufficiale il Bari di Luigi De Laurentiis annuncia che un altro componente del gruppo squadra è positivo al Covid.

Positività emersa nell’ultimo ciclo di tamponi. A seguire la nota ufficiale:

“SSC Bari rende noto che il nuovo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto ieri il gruppo squadra ha evidenziato la positività di un calciatore. Lo stesso, che ha già completato il ciclo di vaccinazione con doppia dose, è stato posto in isolamento come previsto dal protocollo in vigore. Per domani è previsto un nuovo ciclo di tamponi per il gruppo squadra.”

Comments

comments