Bari, parla Luigi De Laurentiis: “Pronti a giocarci la promozione sul campo”

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del possibile ritorno in campo della sua squadra.

Squadra in lotta per la promozione. Di seguito le sue parole:

“Cento squadre professionistiche non sono sostenibili e lo dimostrano i fatti. Vero è che tante società di Serie C hanno votato per la chiusura della stagione, senza tornare in campo. È invece il momento giusto per la riforma dei campionati, una sessantina di squadre sarebbero l’ideale.

Il mio Bari ha alle spalle un anno di Serie D ed ora è pronto a giocarsi la promozione sul campo. Il nostro brand merita di stare in alto. Protocollo sanitario? Davanti alla salute non si scherza. Ha un costo adeguarsi al protocollo, ma non se ne può fare a meno.

Ragione in più per auspicare un minor numero di partite grazie ai play off. Vivarini? Non ci sono dubbi su di lui, il nostro tecnico è un’ottima risorsa.“

