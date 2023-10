Baroni: “In avvio abbiamo fatto bene, ma se concedi il palleggio al Napoli lo paghi”

Dopo la sconfitta contro il Napoli, l’allenatore del Verona Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN.

Ha vinto la squadra migliore, ma avete fatto un buon secondo tempo? “Dobbiamo guardare anche le cose che non sono andate bene, ma principalmente il secondo tempo. Siamo rientrati in campo bene e dobbiamo ripartire da lì. In avvio abbiamo fatto bene, ma se concedi il palleggio al Napoli lo paghi. I due gol sono evitabili, ma siamo qui per lavorare e questo ci serve”.

Pensa ad un cambio di modulo con una punta in più? “Noi abbiamo dovuto fare a meno di Djuric e Henry, ma mi è piaciuto l’atteggiamento di Bonazzoli e le due punte ci hanno dato qualcosa in più. La squadra deve crossare e creare di più e ci stiamo lavorando. Noi contro squadre così dobbiamo essere perfetti e nel primo tempo non lo siamo stati”.

Cosa non ha funzionato nel primo tempo? “La squadra si è intimorita in qualche azione e abbiamo smesso di andargli addosso. Se non lo fai, contro un avversario del genere non ce la fai. Siamo partiti bene, poi ci siamo abbassati e non possiamo commettere questo errore”.

Si aspetta di più da Ngonge? “Ha tanto talento, lo stiamo aiutando a crescere e deve lavorare più di squadra. L’ho tolto perché serviva un cambio di ritmo e avvicinare le due punte che ci hanno dato tanto. Il secondo tempo ci dà fiducia per alcune cose che ho visto sul campo”.

