Barrow a Dazn: “In campo cerco di dare tutto, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio”

Il calciatore del Bologna, Musa Barrow, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo il pareggio con il Napoli.

“Nel primo tempo non abbiamo chiuso bene davanti. Nel secondo tempo il mister ci ha detto che dovevamo chiudere alti l’uno contro uno e qui abbiamo fatto bene.

Il gol? Di Vaio era un attaccante e mi aiuta molto. Ho parlato con Soriano dicendo che dovevamo continuare e poi è arrivato il gol.

Il merito è di tutti i compagni, del mister che mi aiuta in allenamento e ora riesco a fare sempre meglio in campo di partita in partita.

La classifica poteva essere migliore ma noi pensiamo a recuperare per la prossima partita e dobbiamo farlo bene perché ci sono tante partite e noi dobbiamo fare tutto.

Mi piace come gioca il Bologna. Cerco di dare tutto in campo.”

